Serena Williams feiert Abnehmerfolg: "Fühle mich gut"

Serena Williams (43) hat es scheinbar geschafft, Kritik an ihrem Körper völlig gelassen zu nehmen. Die Tennislegende zeigte sich diese Woche bei einem Auftritt in New York City selbstbewusst und betonte gegenüber TMZ Sports: "Gut aussehen, sich gut fühlen, oder?" Nachdem sie in den letzten Monaten ihr Gewicht deutlich reduziert hat, teilte sie regelmäßig Bilder ihrer Verwandlung auf Instagram. Ihr Rückzugsort war dabei keineswegs die Tennishalle – Serena nahm den Lebenswandel nach der Geburt ihrer zweiten Tochter besonders ernst und überrascht nun mit ihrem schlanken Auftreten. Mit einem charmanten Lächeln und den Worten "Jeder sieht großartig aus!" kommentierte sie die Diskussionen über ihr Erscheinungsbild.

Um die beeindruckenden 20 Kilogramm abzuspecken, setzte Serena auf eine Kombination aus pflanzenbasierter Ernährung und innovativer Kryotherapie, einer Methode, bei der der Körper extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, um gezielt Fett zu verbrennen und weitere gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Seit ihrem Abschied vom Tennissport im September 2022 bei den US Open hat die ehemalige Weltranglisten-Erste zwar keinen Schläger mehr in die Hand genommen, doch das bedeutet nicht, dass sie einen Gang zurückgeschaltet hat. Im Gegenteil: Serena bleibt auch abseits der Profiplätze eine Verfechterin von Fitness und Gesundheit.

Neben ihrem Fokus auf körperliches Wohlbefinden beeindruckte Serena bereits vor wenigen Wochen mit ihrem sommerlichen Style. Sie zeigte sich ihren Fans in einem schicken Badeanzug, voller Energie und Lebensfreude. Diese Leichtigkeit und Eleganz zieht sich durch all ihre öffentlichen Auftritte – ob in sportlicher, modischer oder privater Hinsicht. Zwischen einem strahlenden Lächeln und stilvollen Posen scheint die ehemalige Tennisspielerin vor allem eines zu symbolisieren: ein Lebensgefühl, das von Selbstbewusstsein und positiver Energie geprägt ist. So bleibt Serena auch nach ihrer Tennis-Karriere ein inspirierendes Vorbild für viele Menschen.

Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Adira, Februar 2025

Getty Images Serena Williams und Venus Williams im September 2022