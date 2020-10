Tia Mowry-Hardrict (42) präsentiert sich in einem komplett neuen Look! Mit ihrer früheren Rolle als Teenagerin in der Serie "Sister, Sister" erlangte die Schauspielerin weltweit große Bekanntheit. Dabei zeigte sich die US-Amerikanerin stets mit dunkelhaariger Lockenpracht vor der Kamera. Mit ihrem aktuellen Aussehen sorgt die Darstellerin jetzt für größtes Aufsehen: Im Netz veröffentlicht Tia plötzlich ein Selfie, auf dem sie blonde Haare trägt.

Via Instagram teilt Tia seit vergangenem Donnerstag ein Bild, das für Verwunderung sorgt: Statt mit ihren dunklen Naturlocken lächelt die Beauty mit einem goldfarbenen Long Bob sexy in die Linse. Den Entschluss des Umstylings dürfte die 42-Jährige aber wohl recht spontan getroffen haben: "Blonde Haare zum Spaß", lautet Tias Kommentar zu dem Bild in neuer Optik.

Bei der hellen Mähne dürfte es sich allerdings nicht ausschließlich um Tias eigenes Haar handeln: Mit dem Hashtag "Bangs" verriet die Zweifach-Mutter jedenfalls, dass ihr auch Kunst-Haarteile zu dem frischen Look verhalfen. Ihre Fans sind dennoch begeistert. "Wow, du siehst umwerfend aus!" und "Die Farbe steht dir super!" jubeln die Fans in den Bildkommentaren. Und ein Nutzer verwechselte Tia dabei sogar glatt mit Popsängerin Jennifer Lopez (51).

