Dreamdate abgebrochen: So ging es Bachelors-Felix damit

Bei den Dreamdates von Die Bachelors kam es für Felix Stein (33) zu einem emotionalen Tiefpunkt. Kurz vor dem Finale entschied sich Kandidatin Paulina dazu, die Show freiwillig zu verlassen und beendete das gemeinsame Date abrupt. Der Grund für ihren Ausstieg: Sie erfuhr, dass Felix zuvor bereits mit einer anderen Kandidatin intim geworden war. Für Felix war dies zunächst ein Schock, auch wenn er gegenüber Promiflash zugab, dass er eine Vorahnung hatte. "Der Vibe war irgendwie off", erklärte er das Gefühl, das ihn an diesem Tag begleitete.

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Felix offen darüber, dass er zunächst eine starke Verbindung zu Paulina hatte, diese aber ins Wanken geriet. Bereits während des Dates sei ihm aufgefallen, dass es zwischen ihnen nicht mehr so harmonisch war wie zuvor, selbst abseits der Kameras und des Themas, das zum endgültigen Bruch führte. "Dafür waren die Dreamdates mit Şeyma und Vivi einfach zu gut", sagte er und ließ durchblicken, dass die beiden anderen Kandidatinnen einen tieferen Eindruck bei ihm hinterließen. Dennoch sei es für ihn keine leichte Situation gewesen, da Paulina für ihn bis zu den Dreamdates im Fokus stand.

Doch nicht nur Felix musste sich kurz vor dem Finale unfreiwillig von einer Kandidatin verabschieden. Auch sein Sparringspartner Martin blieb nicht verschont. Nach einem eigentlich harmonischen Katamaran-Date mit Lena kam es zu einer emotionalen Aussprache. Die Kandidatin gestand dem zweifachen Vater ehrlich, dass sie sich keine Zukunft mit einem Mann an der Seite vorstellen konnte, der bereits Kinder hat. Für den Rosenkavalier war das ein unerwarteter Dämpfer, der seine Gefühlswelt ordentlich durcheinanderbrachte. Dennoch bewahrte er die Fassung und entschied sich, mit Clara und Leonie in die letzte Runde zu gehen.

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Teilnehmerin 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

