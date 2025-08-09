"Endlich Sonne": Markus Söders Urlaubsfoto amüsiert Fans

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) lässt den Politikstress hinter sich und genießt eine kleine Auszeit in heimischen Gefilden. Auf Instagram teilte der Franke ein entspanntes Urlaubsfoto, das ihn bei strahlendem Sonnenschein auf einer Liege zeigt – stilecht mit knallgelber Sonnenbrille. "Endlich Sonne auch in Bayern … Schöne Ferien!", schrieb Markus zu seinem Post. Bei etwa 30 Grad im Freistaat verzichtet der Politiker offenbar auf eine Fernreise und setzt stattdessen auf einen klassischen Heimaturlaub.

Der Beitrag löste bei seinen Followern zahlreiche Reaktionen aus, viele davon humorvoll. "Wie gern wäre ich die Sonnenbrille" oder "Coole Socke, Markus" lauteten einige der amüsierten Kommentare. Auch der ein oder andere Vergleich zur Realität seiner Fans fand sich in den Kommentaren: "Ich, im Homeoffice", fügte ein User mit einem Augenzwinkern hinzu. Die gelassene und selbstironische Seite des CSU-Chefs kommt bei vielen seiner Follower gut an.

Kritik erntet der CSU-Chef von seinen eigenen Söhnen, die seine Social-Media-Auftritte nicht immer gutheißen. Während Markus sich mit seinem Humor und seiner Volksnähe bei vielen Menschen beliebt macht, scheinen seine Kinder mit dieser facettenreichen Darstellung zu hadern. "Manchmal finden sie es zu viel. Manches finden sie auch an der Grenze. Manches finden sie sehr gut – und sagen mir das dann auch", verriet der 58-Jährige jüngst in dem Podcast "May Way – Promi Deep Talk".

Instagram / markus.soeder Markus Söder, August 2025

Getty Images Markus Söder, Politiker

Instagram / markus.soeder Markus Söder beim Adele-Konzert im Juli 2024