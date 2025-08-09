Sydney Sweeney am "Der Teufel trägt Prada 2"-Set gesichtet

Sydney Sweeney (27) sorgt aktuell für Schlagzeilen, nachdem sie anscheinend am 6. August am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City gesichtet wurde. In einem Video auf X ist zu sehen, wie eine Person aus einem Trailer steigt und dabei versucht, mit einem schwarzen Regenschirm unerkannt zu bleiben. Dabei soll es sich wohl um Sydney handeln, die einen blauen oversized Kapuzenpullover trug, dessen Kapuze sie weit ins Gesicht zog. Obwohl bisher keine offiziellen Details zu Sydneys angeblicher Rolle veröffentlicht wurden, brodelt die Gerüchteküche.

Die Dreharbeiten zu dem sehnsüchtig erwarteten Sequel liefen bereits im Juli an, wobei Anne Hathaway (42) und Meryl Streep (76) als erste Darstellerinnen am Set gesichtet wurden. "Der Teufel trägt Prada 2" spielt Berichten zufolge in einer von digitalen Medien dominierten Zeit, in der die traditionelle Verlagswelt zunehmend an Relevanz verliert. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Emily, gespielt von Emily Blunt (42), liegen, die mittlerweile eine Führungsposition in einem Luxuskonzern übernommen hat.

Sydney hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und gilt derzeit als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Neben ihrer Arbeit an Euphoria stehen mehrere Kinofilme auf ihrer Agenda, darunter das Biopic über die Boxerin Christy Martin und der Thriller "The Housemaid", der Ende des Jahres Premiere feiern soll. Ob sie bei "Der Teufel trägt Prada 2" nur einen kleinen Cameo-Auftritt hat oder eine größere Rolle spielt, bleibt abzuwarten – doch allein ihre Anwesenheit sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Meryl Streep bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"