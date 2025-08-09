Ehrung für Prinzessin Birgitta (†) wurde plötzlich abgesagt

Eine geplante Ehrung für die verstorbene Prinzessin Birgitta (†87) wurde kurzerhand abgesagt. Das Gedenkturnier, das zu Ehren der Schwester von König Carl Gustaf (79) im Santa Ponsa Golf Club auf Mallorca hätte stattfinden sollen, wurde überraschend gestrichen. "Er hat das Golfturnier einfach abgesagt", äußerte sich Jan Bengtsson, ein enger Vertrauter der Prinzessin, gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen über den Besitzer des Golfclubs. Birgitta lebte über zwei Jahrzehnte auf Mallorca und war leidenschaftliche Golfspielerin. Das Turnier war eine Tradition, die in diesem Jahr zum 30. Mal – dieses Mal im Andenken an die Prinzessin – auf dem mallorquinischen Golfplatz abgehalten werden sollte.

Der Besitzer des Santa Ponsa Golf Clubs hatte die Absage offenbar mit einer zu geringen Zahl von Anmeldungen begründet. Jan Bengtsson und seine Frau Gilliane wollten jedoch nicht aufgeben. Für sie sei es wichtig, das Turnier als Erinnerung an Prinzessin Birgitta fortzusetzen, erklärten sie. Daher suchten sie eine Alternative und fanden diese schließlich im nahegelegenen T Palma Golf Club, wo das Gedächtnisturnier Ende Oktober stattfinden wird. "Es ist sehr schade, dass es nicht in Santa Ponsa stattfinden kann, das finden wir alle. Es ist schließlich eine Erinnerung an Birgitta, und wir wissen, dass sie gewollt hätte, dass wir weitermachen", erklärte das Ehepaar, das sich enttäuscht zeigte, dass die ursprüngliche Location ihre Unterstützung versagte.

Prinzessin Birgitta ist überraschend im Dezember vergangenen Jahres im Alter von 87 Jahren in ihrer Wahlheimat Mallorca verstorben. Wenige Wochen nach ihrem Tod wurde sie auf dem Friedhof des Haga-Parks in Schweden beigesetzt. Familie, Freunde und enge Weggefährten erwiesen ihr dort die letzte Ehre, während die Glocken der Riddarholmskirche zu ihren Ehren eine Stunde lang läuteten. Im königlichen Schloss wurde ihr Porträt im Prunksaal aufgestellt, die Fahne am Mast wehte auf halbmast. Auch Carl Gustaf nahm damals persönlich Abschied und zeigte sich tief betroffen vom Tod seiner Schwester.

IMAGO / TT Prinzessin Birgitta im Santa Ponsa Golf Club auf Mallorca, August 2023

IMAGO / TT Prinzessin Birgitta im November 2019

Getty Images König Carl Gustaf im Juni 2024