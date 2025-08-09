Andrea Kiewel beichtet: Sie leidet unter Hypochondrie

Andrea Kiewel (60) hat mit offenen Worten überrascht und ein Thema angesprochen, das viele betrifft, aber selten öffentlich diskutiert wird. Die beliebte TV-Moderatorin hat in einem Beitrag für die Jüdische Allgemeine gestanden, dass sie unter Hypochondrie leidet. "Ich sorge mich schrecklich", verriet die 60-Jährige und erklärte, dass sie sich oft Krankheiten einbilde, sobald sie von seltenen Symptomen hört. Ein Besuch im Sheba Medical Center in Tel Aviv wurde für sie so zur Suche nach Langlebigkeit und zur Reflexion über die eigene Gesundheit.

In ihrem Artikel erzählte Andrea auch von ihrer familiären Prägung, die das Kranksein fast schon tabuisiert habe. "Meine Eltern gingen auch noch mit 39,5 Grad Fieber zur Arbeit", schrieb sie. Und sie selbst moderierte den Fernsehgarten trotz Angina, Mittelohrentzündungen und sogar Mumps. Bei ihrem Besuch im renommierten Longevity Center des Krankenhauses habe sie verschiedene Tests und Messungen über sich ergehen lassen, die ihr nicht nur einen Einblick in ihren aktuellen Gesundheitszustand gaben, sondern auch ein Bild ihres biologischen Alters zeichnen sollen. "Das Ergebnis erfahre ich in zwei Wochen", berichtete die Moderatorin gespannt.

Abseits ihrer gesundheitlichen Selbsterkenntnisse begeistert Andrea regelmäßig die Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens mit ihrer lebensfrohen und energiegeladenen Art. Am kommenden Sonntag moderiert sie die große Liveshow unter dem Motto "Schlagerparty meets Küchenschlacht" und bringt Stars wie Semino Rossi (63) oder Patrick Lindner (64) mit Starkoch Nelson Müller (46) zusammen. Trotz ihres vollen Terminkalenders hat Andrea Kiewel jedoch nun auch einen intensiveren Blick auf ihre eigene Gesundheit geworfen und scheint entschlossen, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Fans schätzen sie nicht nur für ihre Professionalität, sondern auch für ihre spürbare Nahbarkeit und Offenheit.

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender/ ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin