"Another Love"-Sänger Tom Odell und Georgie haben geheiratet

Es liegt Liebe in der Luft! Tom Odell (33) ist ein erfolgreicher Sänger, der vor allem für seine liebevollen Schmusesongs berühmt ist. Sein Song "Another Love" verschaffte ihm Bekanntheit auf der ganzen Welt. Sein Privatleben hält der 33-Jährige allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Dass er mit dem Model Georgie Somerville zusammen ist, wussten seine Fans jedoch – sie verlobten sich im Dezember 2020. Jetzt hat das Paar seine Liebe mit dem Jawort besiegelt. Tom und Georgie haben geheiratet!

Über die freudige Nachricht berichtet der Liedtexter Tom Rosenthal, ein guter Freund des frisch verheirateten Paares, in seiner Instagram-Story. Er veröffentlicht ein stark verwackeltes Foto, auf dem der Brite und seine Gattin während ihrer feierlichen Zeremonie zu sehen sind. "Glückwunsch an das brillante Duo. Das ist die einzige Aufnahme, die ich machen konnte, aber ich denke, wir sind uns alle einig: Ich habe es geschafft", kommentiert er seinen Schnappschuss.

Der "Best Day of My Life"-Interpret trägt zur Feier des Tages einen schwarzen Smoking mit Fliege. Ehefrau Georgie glänzt in einem traditionellen, weißen Hochzeitskleid, mit gewellten Haaren und einem weißen Haarreif.

Anzeige

Getty Images Tom Odell im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Georgie Somerville und Tom Odell im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Sänger Tom Odell

Anzeige

Glaubt ihr, dass Tom bald weitere Details zur Hochzeit verraten wird? Ja, bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de