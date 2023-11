Nach Trennung von Ricarda: Ist das Maurice Dziwaks Neue?

Macht er damit seine neue Liebe offiziell? Noch vor wenigen Wochen waren Maurice Dziwak und Ricarda Raatz in dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars zu sehen. In der Show wurde den Zuschauern recht schnell klar: Zwischen den Realitystars läuft es alles andere als harmonisch. Mittlerweile sind Maurice und Ricarda getrennt, ihr Liebes-Aus verkündeten die beiden kurz nachdem die ersten Folgen ausgestrahlt wurden. Doch ist der ehemalige Love Island-Star etwa wieder vergeben? Im Netz postet Maurice jetzt deutliche Anzeichen!

Auf seinem Instagram-Account teilt der Realitystar jetzt eine Bilderreihe von einem Restaurantbesuch und kommentiert den Post mit "Date Night". Zudem versieht er den Beitrag mit Hashtags wie "Love is Love", "Date" und "Lovestory". Doch mit wem war Maurice unterwegs? Wirft man einen Blick auf den Account einer Frau namens Maria Mentolo fällt auf, dass sie eindeutig mit Maurice unterwegs gewesen ist: In ihrer Story teilt die Beauty – die Maurice' Ex Ricarda zum Verwechseln ähnlich sieht – einen Schnappschuss, auf dem deutlich die rosafarbenene Jacke von Maurice erkennbar ist. Außerdem folgen sich die beiden auch gegenseitig. Ist sie also die neue Frau an seiner Seite?

Erst vor wenigen Tagen schoss Ricarda noch ziemlich gegen ihren Ex. Der Grund: Nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme freundete sich Maurice mit ihren einstigen Mitbewohnern und Troublemakern der Staffel Walentina Doronina (23) und ihren Verlobten Can Kaplan an. Beim Fame Fighting zeigten sich Walentina und Maurice sogar ziemlich vertraut. "Haha, ich dachte, die sind nur befreundet? Also ich weiß ja nicht, aber wenn ich Can wäre, fände ich es schon krass, wenn man meine Freundin so anpacken würde", stichelte die Influencerin daraufhin.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Instagram / ricardaraatz Walentina Doronina und Maurice Dziwak beim Fame Fighting-Event

Glaubt ihr, dass Maria die neue Frau an Maurice' Seite ist? Ja, definitiv! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



