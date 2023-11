Scherz? Walentina führt Dreierbeziehung mit Maurice und Can

Ist das alles nur ein mieser Scherz? Im Sommerhaus der Stars hatte es sich Maurice Dziwak zur Aufgabe gemacht, seine Erzfeindin Walentina Doronina (23) aus der Show zu werfen. Irgendwann schien das Kriegsbeil begraben worden zu sein und auch nach dem TV-Format näherten sich die einstigen Kontrahenten immer weiter an. Jetzt scheint es so, als hätten sich sogar Gefühle entwickelt: Walentina, Maurice und Can führen eine Dreierbeziehung – oder ist das alles nur ein Witz?

"Für die Leute, die denken, das ist ein Scherz: Nein, wir führen halt wirklich eine Dreierbeziehung seit Oktober", erzählte die Influencerin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Wir sind super glücklich damit." In der vorherigen Sequenz postete die Blondine ein Foto, auf dem Maurice seinen Arm um Walentina legt. Dazu schreibt sie: "26. Oktober 2023 CM" und kommentiert ein weißes Herz. Die Initialen stehen für ihren Verlobten Can und den angeblichen neuen Lover Maurice. Oder ist das etwa nur die Reaktion auf die Sticheleien von Maurices Ex-Freundin?

Ricarda Raatz hatte in ihrer Instagram-Story auch das Foto von Walentina und ihm gepostet. Dazu schrieb sie: "Haha, ich dachte, die sind nur befreundet? Also ich weiß ja nicht, aber wenn ich Can wäre, fände ich es schon krass, wenn man meine Freundin so anpacken würde." Die Aufnahmen erklärt sie sich so: "Oder die führen jetzt eine Dreiecksbeziehung."

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Star

