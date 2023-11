Alles eine Lüge? Ekaterina Leonovas Tränen sollen fake sein

Schwere Anschuldigungen gegen Ekaterina Leonova (36)! Anfang des Jahres soll es heftig zwischen ihr und Timon Krause (29) gefunkt haben. Das ehemalige Tanzpaar soll sich auch abseits von Let's Dance gut verstanden und sogar eine Beziehung geführt haben. Vor wenigen Wochen soll der Mentalist der Beauty dann aber den Laufpass gegeben haben. Ekat äußert sich nicht – gibt aber ein tränenreiches Interview über ihr Privatleben. Doch nun der Schock: Das Interview soll fake sein und Ekat alles geplant haben!

Wie Bild aus Ekats Umfeld erfahren hat, sollen die Tränen der Profitänzerin nicht echt gewesen sein. "Das Interview mit RTL war schon lange geplant. Dabei wurde bis ins Detail vorgegeben, was gefragt werden soll und darf", so der Informant. Der Plan: Es soll angeblich weiter um Ekats Beziehungsleben spekuliert werden. Im besagten Interview gab es auch kein klares Bekenntnis, wie das Liebesleben der Beauty aktuell so läuft.

Im Gespräch mit RTL sprach die 36-Jährige über das öffentliche Interesse an ihrem Privatleben. Dass ihr seit ihrem großen Erfolg bei der Tanzshow immer wieder Affären und Beziehungen angedichtet werden, belastet sie. "Hauptsache, ich weine nicht", hoffte Ekat im Interview. Kurze Zeit später trat genau das ein, als sie auf ihre angeblich neue Beziehung angesprochen wurde, und es rollten die Tränen.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance"-Tanzpaar

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

