"Bauer sucht Frau"-Siegfried entscheidet sich für eine Dame!

Zickenkrieg adé! Bullenzüchter Siegfried sucht bei Bauer sucht Frau die ganz große Liebe und lud nach dem Scheunenfest gleich zwei Damen zur Hofwoche ein. Das Verhältnis seiner Auserwählten ist allerdings dauerhaft angespannt – die vierfache Mutter Patricia und die 55-jährige Simone wetteifern ununterbrochen um die Aufmerksamkeit des Rentners. Nun trifft Siegfried eine finale Entscheidung und schickt eine Hofdame nach Hause!

In der aktuellen Folge macht der 64-Jährige Nägel mit Köpfen und teilt den beiden Blondinen mit, für wen sein Herz schlägt: "Simone, du hast auf mich so einen unglaublich netten und sympathischen Eindruck gemacht – ich merke da irgendwas in mir, mein Herz klopft! […] Daher hoffe ich, dass du die Hofwoche noch bei mir verbringst." Seiner Auserwählten kommen bei diesen netten Worten die Tränen: "Freut mich total! Ich bin überwältigt", zeigt sich Simone sichtlich ergriffen.

"Wenn Siegfried und Simone meinen, das ist die große Liebe, dann gönne ich es ihnen, dann sollen sie glücklich werden, aber ich möchte jetzt gehen", äußert sich Patricia sichtlich gekränkt. Die 53-Jährige schoss im Vorfeld scharf gegen ihre Konkurrentin: "Simone ist in meinen Augen ein Püppchen, ob sie auf den Hof gehört… weiß ich nicht."

Siegfried, Simone und Patricia

Siegfried und Simone

Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Single 2023

