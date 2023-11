"Bauer sucht Frau"-Siegfrieds Hofdamen streiten sich um ihn!

Der Haussegen hängt schief! Der 64-jährige Hesse Siegfried ist aktuell bei Bauer sucht Frau auf der Suche nach der richtigen Partnerin. Nach dem Scheunenfest lud der Bullenzüchter zwei Damen zu sich auf den Hof ein: Die vierfache Mutter Patricia und die 55-jährige Simone kämpfen um das Herz des Rentners! Die Stimmung zwischen den beiden Konkurrentinnen ist aber mehr schlecht als recht. Patricia schießt gegen Simone!

In der aktuellen Folge "Bauer sucht Frau" geht es heiß her zwischen den Hofdamen: Simone macht klar, dass sie um Siegfried kämpfen wird: "Ich bin schon ein bisschen verliebt in Siegfried", gesteht sie Patricia. Diese zeigt sich wenig beeindruckt von den Aussagen der Blondine: "Simone ist in meinen Augen ein Püppchen, ob sie auf den Hof gehört… weiß ich nicht" , lästert sie über ihre Kontrahentin.

Der Bullenzüchter sieht das allerdings anders: Begeistert von Simones Arbeitsmoral lädt er sie auf ein Glas Apfelwein ein! "Es ist einfach doof", zeigt sich Patricia enttäuscht davon, den Kürzeren gezogen zu haben.

RTL Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2023

RTL Siegfried und Simone

RTL Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Single 2023

