Mit Starauflauf: "Das große Weihnachtssingen" kehrt zurück!

Damit lässt es sich perfekt in Weihnachtsstimmung kommen! Bereits 2020 wurde "Das große Weihnachtssingen" ausgestrahlt und läutete am 23. Dezember die besinnlichen Feiertage ein. So einige Promis gaben dabei zahlreiche weihnachtliche Lieder zum Besten und verzauberten mit ihren Stimmen die Zuschauer: darunter Pietro Lombardi (31), Luca Hänni (29) sowie Joey (50) und Patricia Kelly (54). Auch in diesem Jahr soll es "Das große Weihnachtssingen" mit Starbesetzung geben!

Wie RTL nun bekannt gibt, soll "Das große Weihnachtssingen" am kommenden 23. Dezember zurückkehren. Die Sondersendung soll zwischen 20 und 20:15 Uhr laufen. Präsentiert wird das Special von Victoria Swarovski (30) – aber auch noch andere Promis hat der Sender im Gepäck! Andrea Berg (57) und Sasha (51) werden vier Weihnachtslieder vortragen. Unterstützung bekommen sie dabei von einem prominenten Chor bestehend aus unter anderem Bruce Darnell (66), Detlef Steves (54), Mirja Boes (52), Marc Dumitru (37), Annika Lau (44) und Lola Weippert (27).

"Mit dem großen Weihnachtssingen 2023 wollen wir gemeinsam mit unserem Publikum innehalten und uns darauf besinnen, was wirklich zählt", verkündet der Chief Content Officer des Senders. Mit der Sondersendung soll das Weihnachtsfest einen wunderbaren und friedvollen Auftakt finden. Ausgestrahlt wird das Spektakel auf RTL, VOX, NITRO, RTL SUPER, RTLup, VOXup sowie sämtlichen Radiosendern und Digitalplattformen von RTL.

