Diese Promis bringen ihre Fans musikalisch in Weihnachtsstimmung. In diesem Jahr laufen die Feiertage aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise und der damit einhergehenden Einschränkungen für die meisten Menschen ganz anders ab als gewohnt. In besinnliche Stimmung zu kommen, ist da gar nicht so einfach. Einige Promis, wie zum Beispiel Sarah (28) und Pietro Lombardi (28), Luca Hänni (26) oder auch Joey (47) und Patricia Kelly (51), wollen deshalb mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen Abhilfe schaffen!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, plant der Sender für den 23. Dezember um 20:15 Uhr nämlich "Das große Weihnachtssingen". In der Sondersendung – die nicht nur im TV, sondern zeitgleich auch im Radio und auf allen Digitalplattformen ausgestrahlt wird – singen deutsche Prominente 15 Minuten lang Weihnachtslieder. Die Zuschauer können dann von zu Hause aus mit einstimmen. Neben den Profisängern sind unter anderem auch Katja Burkard (55), Joachim Llambi (56), Ilka Bessin (49), Mirja Boes (49), Christina Luft (30), Paul Janke (39), André Dietz (45), Tijan Njie (29) und Nazan Eckes (44) mit dabei.

Durch diese Aktion möchte der Sender seinen Zuschauern in dieser schwierigen Zeit, in der viele Menschen die Feiertage notgedrungen alleine verbringen, ein gemeinsames Weihnachtserlebnis schenken. Der Promi-Chor wird gemeinsam mit den Fans zu Hause die Lieder "Oh Du Fröhliche", "Fröhliche Weihnacht überall" und "Stille Nacht" trällern.

Getty Images Joey Kelly, Extremsportler

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

Instagram / jankepaul Der ehemalige Bachelor Paul Janke

