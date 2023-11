Im Rosenkrieg mit Brad Pitt: Angelina Jolie ist bester Laune

Was stimmt Angelina Jolie (48) wohl so fröhlich? Seit 2016 sind die Schauspielerin und Brad Pitt (59) nun schon getrennt. Dabei wurde jedoch ein wahrhafter Rosenkrieg zwischen den beiden ehemaligen Eheleuten entfacht. Neben dem Sorgerecht um ihre sechs Kinder fetzen sich die beiden Hollywoodstars auch um ihr Weingut. Zuletzt wurde der Familienmama vorgeworfen, ihre gemeinsamen Kinder gegen ihren Ex aufzuhetzen – tatsächlich hatte Sohnemann Pax (20) keine netten Worte für seinen Papa übrig. Auf der Straße wird Angelina nun mit einem strahlenden Lächeln abgelichtet.

Paparazzi fotografierten die "Maleficent"-Darstellerin am Montag in Mailand. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Angelina in einem langen schwarzen Mantel aus einem dunklen Wagen steigt. Dabei befindet sich ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht, während sie sich mit ihren Co-Stars Pierfrancesco Favino und Alba Rohrwacher sowie dem Regisseur ihres neuesten Films Pablo Larrìn trifft.

Erst vor knapp einer Woche war herausgekommen, dass Pax 2020 ziemlich harte Worte für seinen berühmten Vater übrig gehabt hatte. "Alles Gute zum Vatertag an dieses weltklasse Arschloch! Du beweist immer wieder aufs Neue, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist", soll der Promi-Spross in den sozialen Medien geschrieben haben, wie Daily Mail berichtete.

Vincenzo Aloisi/MEGA Angelina Jolie im November 2023 in Mailand

Vincenzo Aloisi/MEGA Angelina Jolie in Mailand

MEGA Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax

