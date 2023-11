The Weeknd und Co.: Sie sind die meistgestreamten Künstler

Diese Musiker sind die Topstars des Jahres. Alle Jahre wieder veröffentlicht der Musik-Streaming-Anbieter Spotify die Listen mit den Top-Hits und den erfolgreichsten Künstlern des Jahres. Im vergangenen Jahr wurde diese Liste vor allem durch den puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny (29) dominiert, auf Platz zwei und drei reihten sich Taylor Swift (33) und Drake (37) ein. Auch im Jahr 2023 schaffen es diese drei wieder an die Spitze.

Wie People berichtet, steht Taylor mit rund 26,1 Milliarden Streams auf dem ersten Platz. Nach dem Mega-Erfolg ihrer "The Eras Tour" ist das wohl wenig überraschend. Bad Bunny rutscht auf den zweiten Platz, nachdem er zwei Jahre in Folge der erfolgreichste Künstler war. Ebenfalls auf das Treppchen kommt The Weeknd (33), und Drake findet sich dieses Jahr auf dem vierten Platz wieder. Um sich bei ihren Anhängern zu bedanken, hat sich Spitzenreiterin Taylor etwas Besonderes ausgedacht: Ihre Top-Fans bekommen von Spotify eine sogenannte Share-Card und eine Dankesbotschaft.

Bei den erfolgreichsten Songs des Jahres sieht die Verteilung allerdings ein wenig anders aus. Ganz nach oben schafft es "Flowers" von Miley Cyrus (31). Darunter finden sich "Kill Bill" von SZA (33) und "As It Was" von Harry Styles (29). Das meistgestreamte Album des Jahres 2023 ist "Un Verano Sin Ti" von Bad Bunny. Erst dahinter liegt Taylors "Midnight".

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

