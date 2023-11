"Unendliche Liebe": Neu-Mama Chethrin Schulze ist glücklich

Sie gibt einen ersten Eindruck in das Mama-Sein! Chethrin Schulze (31) hatte ihre Fans im Mai mit süßen Neuigkeiten überrascht: Damals hatte sie publik gemacht, dass sie und ihr Partner ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem nahm die TV-Bekanntheit ihre Follower auf ihrer besonderen Reise mit. Vor Kurzem war es dann endlich so weit: Die Influencerin durfte ihren Nachwuchs in den Armen halten. Nun meldet sich Chethrin erstmals bei ihren Fans!

In einem kurzen Clip auf Instagram ist die frischgebackene Mama zu sehen, wie sie ihren kleinen Wonneproppen im Arm hält und dabei überglücklich in die Kamera strahlt. In der Videobeschreibung bedankt sich die einstige Love Island-Kandidatin für die Glückwünsche und erklärt, dass sie die Kennlernzeit mit ihrem kleinen Schatz in vollen Zügen genießt. "Ich fange am Tag gefühlt 300 Mal vor Freude an zu weinen, weil ich nicht glauben kann, dass dieses kleine Wunder endlich bei uns ist und ich eine so unendliche Liebe empfinde, die schon 'weh tut'." Mit der Mutterschaft sei ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Erst vor wenigen Tagen verkündete die stolze Mutter die Geburt bei Instagram. Zu einem Bild ihres Babys schrieb sie damals: "Ich habe einen neuen Namen: Mama! Nun darf ich das größte Geschenk auf Erden in den Armen halten." Den Namen ihres kleinen Wunders verriet Chethrin bisher allerdings noch nicht.

Instagram / chethrin_official Das Baby von Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

