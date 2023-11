Absturz: Jan Ullrichs Freundin konnte ihn nicht verlassen!

Sie blieb bei Jan Ullrich (49)! Hinter dem ehemaligen Gewinner der Tour de France liegen schwere Zeiten. Aufgrund seiner Drogenexzesse zerbrach seine Ehe mit Sara Steinhauser 2018 nach 12 Jahren. Daraufhin stürzte der Ex-Radsportprofi in ein tiefes Loch und war am Ende. In seiner Amazon-Dokumentation "Jan Ullrich – Der Gejagte" lässt er seinen Absturz Revue passieren. Seine Freundin Elizabeth Napoles blieb während dieser schweren Zeit aber an Jans Seite.

Im Interview mit Bunte erinnert sich Elizabeth an Jans Drogenexzesse zurück. Trotz der Vorkommnisse habe sie ihn einfach nicht verlassen können. "Ich liebe ihn einfach von ganzem Herzen – und dann hast du keine Wahl", erklärt sie. Inzwischen könne das Paar positiv nach vorne blicken und einfach nur glücklich sein. Doch der Weg dahin sei sehr steinig gewesen. "Es war unglaublich harte Arbeit, da wieder herauszukommen, aber ich bin sehr stolz auf ihn", gibt sie abschließend preis.

Auch Jans Ex-Frau Sara ist stolz auf ihn. Doch auch sie musste Schweres durchmachen, als Jan mit seinen Suchtproblemen kämpfte. "Er hat nicht mehr geschlafen, hat randaliert und ich habe um unsere Sicherheit Angst gehabt. Dass in seinem Wahn vielleicht einem von uns was passiert", berichtete sie unter Tränen in der Doku des ehemaligen Radsportlers.

