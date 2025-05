Nach schwerem Fahrrad-Crash: Jan Ullrich verrät Details

Jan Ullrich (51) hat in seinem Podcast "Ulle & Rick" nähere Details über seinen schweren Unfall geteilt, der sich vergangenen Freitag in Merdingen ereignet hat. Der einstige Tour-de-France-Sieger wurde beim Training auf der Hauptstraße von einem abbiegenden Autofahrer übersehen und frontal erfasst. Mit geschätzten 25 bis 30 km/h prallte der Radstar gegen das Fahrzeug und erlitt unter anderem einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und einen eingefallenen Lungenflügel. "Du versuchst dich noch steif zu machen und anzuspannen irgendwie – und dann lag ich auch schon da. Die Leute kamen aus den Häusern, haben mir eine Decke gebracht. Der Fahrer hat mich einfach nicht gesehen, stand auch unter Schock. Es kamen gleich Rettungswagen und Polizei", erinnerte er sich. Auch seine Partnerin Elizabeth, die kurz darauf zufällig am Unfallort vorbeikam, reagierte geschockt: "Meine Freundin kam fünf Minuten später mit dem Fahrrad da vorbei von einem Termin, sieht mich und flippt völlig aus."

Nach dem Unfall wurde Jan sofort ins Krankenhaus nach Freiburg gebracht, wo er noch mehrere Tage verbringen musste. Erst am Montag wurde sein gebrochenes Schlüsselbein operiert. Die Sorge der Ärzte galt aber vor allem dem eingefallenen Lungenflügel, der mittlerweile jedoch wieder stabilisiert ist. "Es ist nicht leicht, mit den Schmerzen umzugehen. Aber ich habe nur noch einen Wundschlauch drin. Gestern hatte ich noch vier", berichtete der Profi aus seinem Krankenbett. Doch der Zwischenfall wirft seine Pläne nicht komplett über den Haufen: Beim "Jan Ullrich Cycling Festival" am kommenden Wochenende in Bad Dürrheim wird der prominente Gastgeber trotz Verletzungen persönlich vor Ort sein – allerdings nicht auf dem Rad.

Bereits einen Tag nach seinem Unfall meldete sich Jan aus der Klinik und gab Entwarnung. Zu einem Instagram-Foto, das ihn lächelnd im Krankenhausbett zeigte, schrieb der Ex-Sportler: "Ich bin bereits in den besten Händen und auf dem Weg der Besserung." Zudem bedankte er sich bei seinen Fans für die netten Nachrichten, die ihn nach dem Unfall erreicht hatten. "Vielen Dank für eure vielen tollen Nachrichten und Genesungswünsche, das hat mich wirklich sehr gefreut", schwärmte Jan.

Jan Ullrich, Oktober 2022

Jan Ullrich, Ex-Radsportler

