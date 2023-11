Drogenexzesse: Jan Ullrichs Ex-Frau Sara hatte Angst vor ihm

Diese schlimme Zeit bringt die Ex-Frau von Jan Ullrich (49) immer noch zum Weinen. Einst ein gefeierter Radsportler fiel der einzige deutsche Gewinner der Tour de France tief: Doping, Drogen und Alkoholexzesse zerstörten seine erfolgreiche Karriere schließlich. Und nicht nur das: Auch seine Ehe mit Sara Steinhauser zerbrach 2018 an seinem Drogenmissbrauch. Unter Tränen erinnert sich Sara an das Verhalten ihres Mannes zurück.

Nach dem gemeinsamen Umzug nach Mallorca 2015 mit den drei Kindern habe Jan sich total verändert. "Er hat nicht mehr geschlafen, hat randaliert und ich habe um unsere Sicherheit Angst gehabt. Dass in seinem Wahn vielleicht einem von uns was passiert", erzählt Sara in der Doku "Jan Ullrich – Der Gejagte" weinend, wie Bild zitiert. Sie habe ihren Ehemann gar nicht mehr wiedererkannt – und sofort an Trennung gedacht: "Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wäre ich alleine gewesen, wäre ich sofort gegangen. Die Situation war irgendwann so schlimm, dass ich keine Wahl mehr hatte."

Drei Jahre später verließ sie Jan dann nach 12 Jahren Ehe endgültig – daraufhin stürzte der Radprofi vollständig ab. "Da bin ich in ein Loch gefallen. Da kam auf einmal der Whiskey und auch Kokain dazu. Das konnte ich mir nicht vorstellen, das hat mich zerbrochen", berichtet er. Heute hat Jan den Kampf gegen die Sucht gewonnen – und ist bereits seit mehreren Jahren mit seiner Freundin Elisabeth Napoles glücklich.

Getty Images Jan Ullrich im September 2023

Getty Images Jan Ullrich mit seiner damaligen Ehefrau Sara im Februar 2010 in Köln

ActionPress Elizabeth Napoles und Jan Ullrich

