Jan Ullrich wünscht sich Radsport-Karriere für seine Söhne

Jan Ullrich (51) hat große Pläne für die Zukunft seiner Söhne Toni und Benno. In beiden sieht er das Potenzial, in seine Fußstapfen zu treten. Wie die Radsportlegende bei einer Trainingseinheit in Köln anlässlich der Fitnessmesse "Fibo" verriet, träumt er von einer Profi-Karriere seiner Söhne – und vielleicht sogar von einem Sieg bei der Tour de France. "Sie sind zwar noch nicht in dem Alter, um Profis zu sein, aber die kommen auch nach. Ein paar Jahre noch, dann schlägt's ein. Ich drücke die Daumen", so der Tour-Sieger von 1997 gegenüber Bild. Während Toni im letzten Jahr bereits den Titel des U13-Landesmeisters Baden-Württemberg im Straßenrennen erzielen konnte, gilt auch sein zwei Jahre älterer Bruder Benno als vielversprechendes Nachwuchstalent der Rad-Union Wangen.

Die beiden Jungs beeindrucken mit ihrem sportlichen Talent offenbar nicht nur ihren Vater, sondern ernteten auch Lob von Jans erstem Trainer Peter Sager, der ihnen großes Potenzial attestierte. Allerdings wachsen Toni und Benno zusammen mit ihrem ältesten Bruder Max nicht bei ihrem berühmten Vater auf, sondern leben bei ihrer Mutter Sara Steinhauser im Allgäu. Jan selbst, der in Merdingen in Baden-Württemberg beheimatet ist, sieht seine Kinder aber regelmäßig und betont, dass sie eine enge Bindung zueinander haben. Neben dem privaten Fokus auf die Familie hat Jan auch ein Highlight für sich selbst in diesem Jahr fest eingeplant: Im Mai wird er beim "Jan Ullrich Cycling Festival" in Bad Dürrheim mit weiteren Größen des Radsports wie Lance Armstrong (53) oder Bradley Wiggins in die Pedale treten.

Beim "Jan Ullrich Cycling Festival" haben Fans nicht nur die Möglichkeit, einige Kilometer mit ihrem Idol zu fahren, sondern auch einen Wettkampf zwischen Jan und Lance zu beobachten, was für viele Radsportbegeisterte sicherlich ein nostalgisches Duell der Extraklasse darstellt. Einst waren die beiden Rivalen, doch nun sind sie enge Freunde. Lance stand Jan zur Seite, als dieser mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Heute scheint er sich jedoch auf das Wesentliche konzentrieren zu wollen: Seine Familie und die Leidenschaft fürs Radfahren. Wie er selbst in Interviews vor einigen Jahren andeutete, versuche er, seinen Kindern einerseits die Freude am Sport zu vermitteln, andererseits aber auch den Druck einer Sportkarriere gering zu halten. Ob es Toni oder Benno tatsächlich bis in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters schaffen, bleibt abzuwarten – aber beide scheinen vielversprechende Talente zu sein.

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Oktober 2022

Getty Images Jan Ullrich und Lance Armstrong in Frankreich 2005

