Jan Ullrich trauert um seinen verstorbenen Ex-Pressesprecher

Jan Ullrich (51) zeigt sich tief betroffen vom Tod seines früheren Weggefährten Christian Frommert. Der ehemalige Kommunikationschef des T-Mobile-Radrennstalls starb kurz nach seinem 58. Geburtstag an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. In einem Statement gegenüber Bild sprach Ullrich über seine Trauer: "Der Tod von Christian Frommert macht mich sehr traurig und niedergeschlagen, man fühlt sich so machtlos". Die beiden hatten schwere Zeiten hinter sich, die ihre Leben prägten, fanden jedoch erst kurz vor Frommerts Tod erneut zueinander.

Frommert, der nach seinem Rücktritt aus dem Radsport zuletzt als Mediendirektor des Fußball-Bundesligisten Hoffenheim tätig war, kämpfte viele Jahre gegen eine Essstörung. Ullrich seinerseits hatte mit Drogenproblemen zu kämpfen und überlebte im Jahr 2018 nur knapp einen Absturz. Nach Ullrichs Aus beim T-Mobile-Team im Jahr 2006 verloren die beiden den Kontakt. Erst im Rahmen der Amazon-Prime-Video Dokumentation "Jan Ullrich – Der Gejagte", in der der Tour-de-France-Sieger von 1997 mit seiner Vergangenheit abrechnete, begegneten sich die beiden im Filmtheater Sendlinger Tor in München wieder.

Die Zusammenarbeit und spätere Wiederbegegnung der beiden Männer war von Respekt geprägt. Frommert galt als loyale Stütze in den turbulenten Zeiten des Radsports, in denen Doping-Skandale das Vertrauen in Spitzensportler erschütterten. Ullrich, der oft öffentlich mit seiner turbulenten Vergangenheit ringt, betonte in seinen Worten, wie sehr er Frommerts Unterstützung geschätzt habe. "Er ist ein feiner Mensch gewesen", erklärte der 51-Jährige rückblickend. Frommerts berufliche Karriere führte ihn später in den Fußball, doch die Erinnerung an die Verbindung zu Ullrich und den gemeinsamen Kampf durch schwierige Lebensphasen bleibt ein bewegendes Kapitel in beider Geschichte.

Getty Images Jan Ullrich, Radrennprofi

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, ehemaliger Rennradfahrer