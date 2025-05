Jan Ullrich meldet sich nach Fahrradunfall aus der Klinik

Jan Ullrich (51) gibt Entwarnung aus dem Krankenhausbett: Gestern wurde die Radsportlegende von einem Auto angefahren, während sie trainieren war. Auf Instagram teilt der Sportler nun ein Update in Form eines Fotos, auf dem er lächelnd im Krankenbett liegt und einen Daumen nach oben gibt. "Ich bin bereits in besten Händen und auf dem Weg der Besserung!", schreibt er dazu und ergänzt auf herzliche Weise: "Vielen Dank für eure vielen tollen Nachrichten und Genesungswünsche, das hat mich wirklich sehr gefreut!"

Bei dem Unfall zog sich der Tour-de-France-Gewinner einen Bruch des linken Schlüsselbeins, drei gebrochene Rippen sowie eine Verletzung an der Lunge zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Details dazu will Jan seinen treuen Fans nicht vorenthalten und merkt an: "Alles Weitere zu meinem Unfall werde ich sicherlich nächste Woche Donnerstag in unserem neuen Podcast 'Ulle & Rick' ausführlich mit Rick besprechen."

Der Unfall kommt für Jan zu einer besonders ungünstigen Zeit, denn bereits am kommenden Wochenende steht ein von ihm initiiertes Radfestival im Schwarzwald an. Zu dem zweitägigen Event werden zahlreiche ehemalige Radsportstars wie Lance Armstrong (53), Bradley Wiggins und Simon Geschke erwartet, mit denen Jan gemeinsam mit Amateur- und Freizeitsportlern einige Runden drehen wollte. Ob und wie der frühere Olympionike selbst am Event teilnehmen kann, ist derzeit noch offen. Im Netz zeigt sich der 51-Jährige aber frohen Mutes: "Wir sehen uns dann spätestens nächstes Wochenende beim Jan-Ullrich-Cycling-Festival in Bad Dürrheim am 17. bis 18. Mai!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Radlegende Jan Ullrich, Juli 2004

Anzeige Anzeige

ActionPress / Ot,Ibrahim Jan Ullrich, Ex-Radrennfahrer

Anzeige Anzeige