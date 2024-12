Echtes Powercouple: Jan Ullrichs Liebe ist stärker denn je

Jan Ullrich (51) gibt einen kleinen Einblick in seine Liebe zu seiner Freundin Elizabeth Napoles. Auf der Kinderlachen-Gala in Dortmund schwärmte der einstige Radsport-Profi von der Beziehung mit seiner Liebsten. Das bevorstehende siebte Jahr als Paar, oft als "verflixt" bezeichnet, bereitet ihm keine Sorgen: "Das verflixte Siebte? Nein, absolut keine Angst. Wir haben schon andere Dinge überlebt", stellte Jan gegenüber Bild auf der Veranstaltung klar. Dabei dürfte er auf seine schwere Vergangenheit anspielen.

Als Jan seine Elizabeth im Jahr 2018 kennenlernte, ging es dem Ex-Sportler ziemlich schlecht. So kämpfte er damals mit einem Drogen- und Alkoholproblem. Dennoch blieb Elizabeth an seiner Seite und half ihm, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Heute geht es dem Tour-de-France-Sieger von 1997 wieder gut. "Ich bin lebensfreudig, ich bin gesund und munter", berichtete Jan zufrieden. Die vergangenen Monate habe er sehr positiv in Erinnerung. "Das Jahr lief gut für mich", resümierte er weiter.

Ende des vergangenen Jahres erschien auf Amazon Jans Dokumentation "Jan Ullrich – Der Gejagte". In dieser erinnerte sich nicht nur der heute 51-Jährige an seinen Absturz zurück, sondern unter anderem auch seine Partnerin. Auch wenn ihre Beziehung durch Jans Suchtprobleme gefährdet gewesen sei, konnte sie ihn einfach nicht verlassen. "Ich liebe ihn einfach von ganzem Herzen – und dann hast du keine Wahl", erklärte Elizabeth. Der Weg raus aus der Sucht sei steinig gewesen, aber mit der Hilfe seiner Gattin schaffte Jan es. "Ich bin sehr stolz auf ihn", machte seine Auserwählte in der Doku deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, ehemaliger Rennradfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Anzeige Anzeige