Straffer Plan: Jan Ullrich trainiert für Duell mit Lance

Jan Ullrich (51) trainiert auf Hochtouren – und das aus einem ganz bestimmten Grund. Der einstige Rennrad-Star wird sich in wenigen Wochen mit anderen Sportlern wie Bradley Wiggins, Mario Cipollini (58) und Lance Armstrong (53) messen müssen. Am 17. und 18. Mai findet erstmals das "Jan Ullrich Cycling Festival" in Bad Dürrheim, Baden-Württemberg, statt, wie Bild berichtet. Natürlich darf dabei das Duell der Giganten nicht fehlen: Jan und Lance werden für einige Runden gegeneinander antreten und strampeln, was das Zeug hält.

Mittlerweile sind die beiden Radsportgrößen gute Freunde – doch der Spaß darf in einer Freundschaft nicht zu kurz kommen. Für den großen Tag trainiert Jan bereits fleißig. Dazu zählen verschiedene Leistungstests und Coaching-Einheiten mit einem Personal Trainer. Auf dem Fitnessplan des 51-Jährigen stehen Übungen wie Klimmzüge, Bankdrücken, Liegestütze mit Abklatschen, Jumping Squats und noch vieles mehr. Für seinen Gegner Lance hat Jan eine klare Botschaft: "Lance, zieh dich warm an!"

Jan war jahrelang ein gefeierter Tour-de-France-Sieger. Doch es gab eine Zeit in seinem Leben, in der er gegen Depressionen und eine Alkohol- sowie Drogensucht kämpfte. Im Podcast "Raus aus der Depression" sprach er über dieses dunkle Kapitel und gab zu, dass es für ihn schwer war, sich professionelle Hilfe zu suchen. "Ich habe gesagt: Das schaffe ich schon. Ich habe die Tour de France gewonnen, bin Olympiasieger und Weltmeister. Ich schaffe das alleine", schilderte er. Mittlerweile hat Jan sein Leben umgekrempelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Ullrich im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige