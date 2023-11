Gils Ofarims Geständnis: Ex Verena teilt kryptische Worte

Bezieht Verena Ofarim sich hier auf ihren Ex? Die Ehe mit Gil Ofarim (41) scheiterte 2018. Dass der Musiker sich in den vergangenen Tagen vor Gericht verantworten musste, ist ihr aber sicher nicht entgangen. Besonders viel Aufsehen erregte sein Geständnis, er habe die Vorwürfe gegen ein Hotel, wegen seiner Kette mit Davidsternanhänger nachteilig behandelt worden zu sein, frei erfunden. Nun meldet Verena sich erstmals im Netz und teilt kryptische Zeilen...

Bei Instagram zitiert Verena den indischen Geistlichen Shaheedi Fauja: "Für einen Krieger reicht es nicht, einen Krieg zu gewinnen – es ist wichtiger, den Frieden zu organisieren." Zu der Verurteilung ihres Ex-Mannes äußert sie sich nicht konkret. Aber für ihre Fans scheint das Statement eindeutig zu sein, denn in ihren Posts beziehen sie klar Stellung. "Ich freue mich, dass die Maske deines Ex gefallen ist! Die Lüge gewinnt den Sprint, Wahrheit ist ein Marathonläufer", schreibt ein User. "Karma ist eine Bitch. Du bist im Reinen", schließt sich ein anderer an.

Gil selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Geständnis geäußert. Auch wenn seine Lüge einem echten Skandal gleichkommt, kam er mit einer Geldstrafe noch glimpflich davon. "Juristisch ist das ein Riesenerfolg", betonte sein Anwalt Alexander Stevens gegenüber Spiegel. Andernfalls hätte dem Sänger sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren gedroht.

