"Girl You Know It's True"-Star kannte Milli Vanilli nicht!

Er kannte die Geschichte seiner Rolle zuvor gar nicht! Ab dem 21. Dezember wird endlich "Girl You Know It’s True" über die großen Leinwände flimmern. In dem Drama geht es um die Band Milli Vanilli und wie sie in den 80ern große Bekanntheit erlangt hatte, ehe ihr Erfolg mit einem großen Skandal ein abruptes Ende fand. Elan Ben Ali schlüpft in dem Film in eine der Hauptrollen und verkörpert den Sänger Fabrice Morvan (57). Wie Elan gegenüber Promiflash verrät, hat er von dem riesigen Milli-Vanilli-Skandal aber gar keine Ahnung gehabt!

"Ich habe nichts von dem Skandal gewusst, ich kannte die Band gar nicht", gibt der Schauspieler gegenüber Promiflash auf der Premiere des Films zu. Nachdem er aber die Zusage für die Rolle bekommen hatte, habe er sich mit Milli Vanilli auseinandergesetzt – die Musik habe dem Hauptdarsteller sofort gefallen. Dabei habe er sich auch mit Fab getroffen. "Ich stelle sein Leben nach und deswegen war ich so dankbar, ihn dabei zu haben. Am Ende war es total emotional. Wir haben uns einfach nur umarmt [...]. Er mag den Film und das bedeutet mir sehr viel", berichtet Elan.

Für Elan war das große Kinoprojekt eine völlig neue Erfahrung. "Es ist in gewisser Weise mein Dessert, weil ich viel Zeit an der Schauspielschule verbracht habe", erklärt er. Für die Rolle habe er sehr hart gearbeitet. Der Schauspieler fügt noch hinzu: "Ich hoffe, dass Milli-Vanilli-Fans den Film lieben, weil wir so viel Arbeit hineingesteckt haben."

Getty Images Milli-Vanilli-Star Fabrice Morvan

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Fabrice Morvan

AEDT Fab Morvan und Elan Ben Ali bei der "Girl You Know It's True"-Premiere

