Wieder voll in: Die Hits von Milli Vanilli erleben Comeback

Milli Vanilli sind derzeit wieder in aller Munde! Dank der neuen Netflix-Serie "Monster", die in der zweiten Staffel von Lyle (56) und Erik Menéndez (53) handelt, die 1989 ihre Eltern ermordeten, erlebt das Duo ein überraschendes Comeback – insbesondere in den USA. Durch die Show von Ryan Murphy (58) stürmen Hits von Fabrice Morvan (58) und Rob Pilatus wie "Blame It on the Rain" und "Girl I'm Gonna Miss You" erneut die Charts und erobern sogar die TikTok-Trends. Die Fans hören die Songs rauf und runter, wie die Streaming-Zahlen der Band beweisen: Allein in den USA stiegen sie vom 27. September bis 3. Oktober von knapp einer Million auf 6,9 Millionen, wie Billboard berichtet.

In der Netflix-Serie ist bereits in der ersten Folge ein Lied von Milli Vanilli zu hören – allerdings in einem wohl etwas merkwürdigen Zusammenhang. Auf der Beerdigung von Lyle und Eriks Eltern, José und Kitty Menéndez, wird "Girl I'm Gonna Miss You" gespielt. Hierbei vermuteten einige Zuschauer zuerst, dass der Regisseur dies einfach eingebaut habe – doch das Ganze soll sich tatsächlich so zugetragen haben. Biograf Robert Rand bestätigte es in seinem Buch "The Menéndez Murders". "Der Milli-Vanilli-Song 'Girl I'm Gonna Miss You' wurde auch bei der Gedenkfeier der Directors Guild für José und Kitty, die Eltern der Menéndez-Brüder [...] gespielt", erklärte er vor wenigen Tagen auf X.

Milli Vanilli erleben also viele Jahre nach ihrem großen Ruhm eine Art Comeback. Die zu Beginn vielversprechende Karriere des Duos wurde durch einen waschechten Skandal damals je beendet. 1990 wurde bekannt, dass Fabrice und Rob ihre Tracks nicht selbst sangen. Was wiederum zum Verlust ihres einzigen Grammy Awards und einem öffentlichen Absturz führte. Rob kämpfte ohnehin mit schlimmen Suchtproblemen. Der geborene Münchener verstarb am 3. April 1998 auf tragische Weise an einer Überdosis – er wurde nur 33 Jahre alt. Dass Milli Vanilli nun wieder so gefeiert werden, freut ihre Fans total. "Es ist eine Tragödie, was mit ihnen passiert ist. Sie sind Legenden, ganz gleich, ob sie singen oder nicht" oder "Die Leute machen sich über Milli Vanilli lustig, aber seien wir mal ehrlich, als dieses Lied herauskam, hielten wir es für den Hit", schreiben beispielsweise zwei User unter das YouTube-Video zu "Girl I'm Gonna Miss You".

Getty Images Javier Bardem, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez und Chloë Sevigny im September 2024

ActionPress Robert Pilatus, Frank Farian und Fabrice Morvan

