Nach Mikrofonwurf: Cardi B wird mit Milli Vanilli verglichen

Singt Cardi B (30) ihre Lieder gar nicht selbst? Aktuell ist die Sängerin wieder in aller Munde – nicht nur wegen aktueller Fremdgeh-Gerüchte, sondern auch wegen ihres vergangenen Auftritts. Ein Zuschauer schüttete sein ganzes Getränk auf die Zweifach-Mama. Das ließ die Musikerin nicht auf sich sitzen und schmiss sichtlich verärgert ihr Mikrofon in dessen Richtung. In diesem Moment lief ihr Song trotzdem im Hintergrund weiter. Cardi B wird jetzt mit Milli Vanilli verglichen – ihr wird unterstellt, sie würde nur ihre Lippen bewegen.

Der Zwischenfall bei Cardi Bs Konzert sorgt für ganz schön viel Unruhe im Netz. Viele Menschen lästern heftig über ihre Stimme und sind sich sicher – die Rapperin kann überhaupt nicht singen. Sie wird sogar mit Fab Morvan und Rob Pilatus von Milli Vanilli verglichen. Die zwei sind im Jahr 1990 während eines Live-Auftritts beim Lippensynchronisieren erwischt worden, als ihre Platte in der Show abbrach. Am Ende stellte sich sogar heraus, dass die beiden musikalisch total untalentiert waren und nie auch nur ein Lied selbst gesungen haben.

Auf Twitter sind sich die User nicht ganz einig: "Cardi B hat eine Milli-Vanilli-Nummer abgezogen! Und ihr dachtet, sie singt tatsächlich auf der Bühne", schrieb zum Beispiel ein Nutzer. Einige Leute verteidigten die "Bodak Yellow"-Interpretin. Sie meinen, dass der Vergleich nicht zutreffe, weil Cardi B ihre Lieder wirklich selbst singen würde – während Milli Vanilli dies nie taten.

ActionPress Milli Vanilli, Juni 2019

Getty Images Cardi B, Mai 2023

Getty Images Cardi B, Juli 2023

