Kraftklub stellt mit siebter 1LIVE Krone neuen Rekord auf!

Ein Grund zum Feiern! Am Donnerstagabend wurde zum 24. Mal die 1LIVE Krone verliehen. Zu den Preisträgern in diesem Jahr gehört – mal wieder – Kraftklub. Mittlerweile ist die Band um Frontsänger Felix Kummer (34) bereits einer der alten Hasen der Show. Doch dieses Mal war die Ehrung eine besondere: Kraftklub erhielt die heiß begehrte Krone bereits zum siebten Mal und stellt damit einen Rekord auf!

Mit der siebten Krone sind sie nun offiziell die erfolgreichste Band in der Geschichte des Preises. In seiner Dankesrede wandte Felix sich jedoch weniger an seine Fans, die für sie abgestimmt hatten, als an seine Mitstreiter. Er erzählte davon, dass er eine Doku gesehen habe, in der eine Band zerbricht. Deshalb wisse er es umso mehr zu schätzen, dass er seine noch hat: "Vielen Dank, dass ich immer noch mit euch Musik machen kann." Dann krönten sie den besonderen Moment mit einer herzlichen Gruppenumarmung.

Zu den großen Gewinnern des Abends zählt auch der Rapper Ski Aggu. Der Newcomer durfte direkt drei Trophäen mit nach Hause nehmen. Auf Social Media zeigten sich Felix und Ski Aggu gemeinsam und freuten sich über Deutschlands größten Musikpreis.

ActionPress / Marco Steinbrenner Kraftklub bei der 1LIVE Krone Verleihung 2023

ActionPress /Christian Essler Felix Kummer, Kraftklub

Action Press / Steinbrenner, Marco Ski Aggu bei der 1LIVE Krone 2023

