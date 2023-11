Newcomer-Rapper Ski Aggu gewinnt gleich drei 1LIVE Kronen!

Ski Aggu räumt ab! Der Rapper legte eine Blitzkarriere hin: 2018 fing er erstmals damit an, Musik auf der Plattform SoundCloud zu veröffentlichen. Zwei Jahre später machte er mit dem Song "Weißwein & Pappbecher" auf sich aufmerksam, 2022 ging er dann mit "Party Sahne" durch die Decke. Ende desselben Jahres ging der Berliner sogar erstmals auf Tour, die ein voller Erfolg war. Die harte Arbeit zahlt sich nun auch aus: Ski Aggu gewinnt erstmals die 1LIVE Krone – und das sogar dreimal am selben Abend!

Der Newcomer wurde gleich in drei Kategorien nominiert: "Bester Hip-Hop/ R&B Song", "Bester Newcomer Act" und "Bester Song" – und räumt auch bei allen ab! Zuerst erhält er gemeinsam mit der Band 01099 die 1Live Krone für den Titel "Anders" in der erstgenannten Kategorie. Schon darauf reagiert der Rapper total überrascht, da er nicht damit gerechnet hat. "Da ist das Ding! […] Leute kommt alle auf die Afterparty, wir haben etwas zu feiern", freut sich der Berliner. Später wird er noch als "Bester Live Act" mit dem Award ausgezeichnet und auch in der Kategorie "Bester Song" geht er mit dem Lied "Friesenjung" als Gewinner hervor.

Mit dem besten Song feiert aber auch Otto Waalkes (75) ein Debut – denn er ist ebenfalls Interpret dieses Liedes und gewinnt damit seine erste Krone! "So wahnsinnig. Ich dachte, nach 20 Jahren Showbusiness kann ich mich zur Ruhe setzten. Aber dann rief Ski Aggu an und sagte: 'Unser Song ist die Nummer eins'", verkündet der Komiker voller Freude.

Anzeige

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

Anzeige

Instagram / wer.ist.aggu Ski Aggu im Oktober 2023

Anzeige

Action Press / Steinbrenner, Marco Otto Waalkes bei der 1LIVE-Krone-Verleihung 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de