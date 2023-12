"Mein Herz schmerzt": Ronan Keating ehrt verstorbenen Bruder

Er ist in tiefer Trauer. Vor wenigen Monaten musste Ronan Keating (46) den Tod seines Bruders Ciaran Keating verkraften. Dieser verunglückte bei einem tragischen Autounfall. Im Juli performte der Sänger einen Song auf der Beerdigung des Verstorbenen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Jetzt wird er besonders an seinen schmerzlichen Verlust erinnert: Ronan teilt rührende Worte am Geburtstag seines Bruders!

Auf Instagram veröffentlicht der Musiker ein altes Foto, das die beiden Geschwister in jungen Jahren zeigt. Dazu schreibt er unter anderem: "Mein Herz schmerzt heute sehr. Von jedem, der einen geliebten Menschen zu früh verloren hat, fühle ich den Schmerz. Ich zünde eine Kerze an für dich, C." Auch in den Kommentaren bekommt Ronan das Mitgefühl seiner Familie, seiner Freunde und seiner Fans. "Alles Liebe für dich, Ro. Furchtbar. Worte können das nicht wiedergutmachen. Ich sende euch allen viel Liebe", wünscht ein Nutzer.

Auf Social Media äußerte sich der 46-Jährige bereits zuvor zu seinem Schmerz, der durch Ciarans Tod ausgelöst worden war. "Es war für uns alle die schwerste Zeit. Jeder versucht jetzt, ein Leben ohne unseren Bruder zu führen", trauerte Ronan.

