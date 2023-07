Emotional: Ronan Keating singt auf Beerdigung seines Bruders

Ein harter Moment für Ronan Keating (46). Vor wenigen Tagen hatte der Sänger einen schweren Verlust durchmachen müssen: Sein älterer Bruder Ciaran Keating ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Sein Wagen war mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Heute wurde Ciaran nun im Rahmen einer Trauerfeier in Irland beerdigt. Ronan trug dabei den Sarg seines verstorbenen Bruders – und erwies ihm die letzte Ehre mit einem emotionalen Song.

Wie Daily Mail berichtet, sang der 46-Jährige bei der Beerdigung unter Tränen seine Ballade "This Is Your Song". Wie Ronan erklärte, habe er das Lied 1998 geschrieben, als seine Mutter gestorben war. "Du warst unser Freund, wir gehen mit dir bis zum Ende und eines Tages werden wir alle mitsingen, denn dies ist dein Lied", lauten nur einige Zeilen. "Ich sollte es unter diesen Umständen nicht singen, aber ich werde es tun", erklärte der Musiker bei der Trauerfeier.

Anschließend richtet er emotionale Worte an die drei Kinder seines verstorbenen Bruders. "Ciaran und Ann Marie haben einen spektakulären Job gemacht – drei unglaubliche Menschen. Eure Stärke in den letzten Tagen war unglaublich und ihr habt euren Vater sehr stolz gemacht", sagte er seinen Nichten und Neffen.

Anzeige

Instagram / rokeating Ciaran Keating

Anzeige

Backgrid / Action Press Ronan Keating, Musiker

Anzeige

Getty Images Ronan Keating im Januar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de