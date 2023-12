Gesundheitliche Probleme? Simu Lius Fans in großer Sorge!

Was ist bei Simu Liu (34) los? Bei dem Schauspieler könnte es aktuell kaum besser laufen: Beruflich wurde er in den vergangenen Jahren durch Rollen in dem Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und der Barbie-Verfilmung ein echter Star. Und auch privat sah alles rosig aus – immerhin ist der gebürtige Chinese frisch vergeben. Nun sorgen sich seine Fans jedoch: Denn Simu spricht über gesundheitliche Probleme...

Eigentlich hätte der 34-Jährige am Donnerstag an einer Lichterparade von Disney teilnehmen sollen. Doch via Instagram sagt er das Ganze ab und erklärt: "Die Gesundheit von mir und meiner Familie ist für mich von größter Bedeutung. Nach einigen gesundheitlichen Bedenken habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, zu Hause zu bleiben."

Seine Fans sind deshalb beunruhigt. "Es ist so schade, dass du nicht bei dem Event bist. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung", schreibt ein User im Netz. Eine Antwort erhält er darauf aber nicht – mit weiteren Details hält sich Simu nämlich zurück.

Anzeige

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu bei der "Barbie"-Premiere in Los Angeles, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Simu Liu, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Simu Liu bei einem Event im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de