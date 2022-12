Simu Liu und Freundin Allison Hsu haben Spaß beim NBA-Spiel

Simu Liu (33) und Allison Hsu genießen ein entspanntes Date! Dank seiner Hauptrolle im Marvel-Streifen "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" geht es in der Karriere des Schauspielers steil nach oben. Auch im Privaten läuft es rund: Anfang Dezember präsentierte er seine Freundin Allison auf dem roten Teppich. Jetzt waren die Turteltauben wieder zusammen unterwegs: Simu und Allison besuchten gemeinsam ein Basketballspiel!

Am Mittwochabend saß das Paar am Spielfeldrand bei einem Match der LA Clippers, wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Dabei schienen die beiden bester Laune zu sein. Sie lachten nicht nur immer wieder herzhaft, sondern tauschten auch verliebte Blicke aus. Bei dem Event trugen beide entspannte Looks. In dicken Jacken und Jeans verfolgten Simu und Allison das Spiel.

Die anstehenden Feiertage wollen Simu und Allison auch mit den Eltern des jeweils anderen verbringen. "Diese ganze Familiensache und das Treffen mit den Eltern, was – egal wer man ist und woher man kommt – eine stressige Zeit ist", hatte er im Gespräch mit People die Situation beschrieben, die nun auf ihn zukommt.

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu bei den Asian American Awards in Beverly Hills im Dezember 2022

Instagram / simuliu Simu Liu und Allison Hsu im Dezember 2022

Getty Images Simu Liu bei einem Event im Dezember 2022

