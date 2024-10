Bereitet sich Simu Liu schon auf "Shang-Chi"-Forsetzung vor?

Simu Liu (35) hat seine Fans in helle Aufregung versetzt. Am vergangenen Samstag, teilte der Schauspieler auf seinem Instagram-Account ein neues Foto von sich, auf dem er oberkörperfrei und in beeindruckender körperlicher Verfassung zu sehen ist. Unter das Bild schrieb er lediglich: "Prepping...", was so viel bedeutet wie "Ich bereite mich vor...". Der geheimnisvolle Post lässt die Fans sofort spekulieren, ob er sich womöglich auf die Fortsetzung von "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" vorbereitet. Neben seinem Beitrag häufen sich Kommentare wie: "Für 'Shang-Chi'?", "Ich bin 'Shang-Chi'-bereit" und "Es ist Sequel-Zeit!"

Nachdem der Film 2021 erschienen ist und Simu als Titelheld sein Debüt im Marvel Cinematic Universe gefeiert hat, wurde noch im selben Jahr eine Fortsetzung bestätigt. Letztes Jahr erwähnte der Kanadier allerdings, dass wegen Anpassungen im Marvel-Zeitplan einige Jahre bis zum nächsten Teil vergehen könnten. Sein neues Foto lässt nun vermuten, dass es mit den Dreharbeiten vielleicht doch schon früher losgeht. Genaueres darüber, wofür das intensive Training und die Vorbereitung sind, hat der 35-Jährige jedoch noch nicht verraten.

Im vergangenen Jahr flackerte der Filmstar allerdings nicht als Marvelheld über die Bildschirme, sondern verkörperte eine der Ken-Puppen in der 2023 erschienenen Realverfilmung von Barbie. Dort tanzte er sich an der Seite von Ryan Gosling (43) durch die pinke Traumwelt der legendären Blondine. Für die Rolle unterzog er sich sogar einer "der schmerzhaftesten Erfahrungen" seines Lebens, wie er The Independent verriet. Der "Jackpot!"-Darsteller ließ sich seine gesamte Körperbehaarung entfernen – mit Wachs! "Ich habe eine ganz neue Bewunderung für die unglaublich mutigen Frauen, die sich das jeden Monat antun", erklärte er nach seinem bitteren Waxing-Erlebnis.

Getty Images Schauspieler Simu Liu bei der "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"-Premiere 2021

Getty Images Simu Liu bei der "Barbie"-Europapremiere 2023

