Präsentiert Simu Liu auf Red Carpet seine neue Beziehung?

Was geht denn da zwischen den beiden? Simu Liu (33) ist ein gefeierter Schauspieler: Vor allem durch seine Hauptrolle in dem Marvel-Streifen "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" erlangte er internationale Bekanntheit. Wie es allerdings um sein Liebesleben steht, behält er lieber für sich – Anfang des Jahres wurde spekuliert, er würde mit Chrishell Stause (41) anbandeln. Doch nun präsentierte sich der Stuntman mit einer anderen: Stellt Simu hier seine neue Freundin vor?

Am Mittwochabend fand in Los Angeles die Premiere des neuen Weihnachtsfilms "Violent Night" statt. Anlässlich des Streifens erschien Simu in einem bunten Weihnachtspulli – doch alle Augen lagen wohl auf seiner Begleitung: Auf dem roten Teppich strahlte der 33-Jährige an der Seite von Allison Hsu. Die Digital Marketing Managerin trug ebenfalls einen Sweater und kombinierte ihn mit einem kurzen Rock und kniehohen, klobigen Stiefeln. Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, posieren die beiden eng beieinanderstehend.

Schon vergangene Woche postete Allison einen Schnappschuss mit Simu. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Foto, auf dem die beiden eng umschlungen auf einem Konzert für die Kamera posieren. Das versah sie lediglich mit einem lächelnden Smiley.

Instagram / allison Allison Hsu, Marketing Managerin

Getty Images Simu Liu, Schauspieler

Instagram / allison Allison Hsu und Simu Liu im November 2022

