So süß gratuliert Simu Liu seiner Freundin Allison zum Bday

Hier liegt Liebe in der Luft! Simu Liu (34) ist aktuell auf großer Leinwand im beliebten Barbie-Film zu sehen. Für den Schauspieler scheint es aber nicht nur beruflich rundzulaufen: Ende letzten Jahres ließ sich der Stuntman erstmals mit seiner neuen Freundin Allison Hsu auf dem roten Teppich blicken. Seither zeigt der "Shang Chi"-Darsteller nur zu gerne, wie verliebt er in die Interscope-Managerin ist. Jetzt widmet Simu seiner Allison einen süßen Geburtstagsgruß!

"Alles Gute zum Geburtstag an das Mädchen, das wirklich alles macht", schreibt der 34-Jährige unter einen neuen Schnappschuss auf Instagram – und der ist wirklich zum Dahinschmelzen! Auf dem Bild sitzt Allison auf Simus Schoß und umschlingt ihn ganz fest mit ihren Armen, während hinter ihnen die Sonne untergeht. "Sie zeigt mir vor allem, dass die Menschen, die wir lieben, es immer wert sind, um sie zu kämpfen", fügt der Schauspieler hinzu.

Bei solch megasüßen Zeilen kommen auch Simus Fans nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. In nur wenigen Minuten sammeln sich bereits unzählige Kommentare und dem Beitrag. "Ich bin so froh, dass du sie gefunden hast – sie ist so wunderschön" oder "Ich habe noch nie ein Bild von ihr ohne dieses strahlende Lächeln gesehen", kommentieren einige von ihnen.

Getty Images Simu Liu, chinesisch-kanadischer Schauspieler

Instagram / simuliu Simu Liu und Allison Hsu im Dezember 2022

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu bei der "Barbie"-Premiere in Los Angeles, Juli 2023

