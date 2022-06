Das war sicher schmerzhaft! Der Schauspieler Simu Liu (33) dürfte den meisten wohl aus dem Marvel-Blockbuster "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" bekannt sein. In diesem übernahm er die Rolle des Superhelden Shang-Chi. Jetzt hat der chinesisch-kanadische Schauspieler ein neues Film-Projekt am Start: die Real-Verfilmung von Barbie. Und dafür ließ sich Simu die Haare am ganzen Körper entfernen – mit Wachs!

Mit The Independent sprach der 33-Jährige über sein Waxing-Erlebnis. "Das Waxing war gelinde gesagt eine Lehre", begann er zu erzählen. "Es war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe eine ganz neue Bewunderung für die unglaublich mutigen Frauen, die sich das jeden Monat antun", gestand der Schauspieler.

Der Film, in dem Margot Robbie (31) die Puppe zum Leben erwecken wird, soll am 21. Juli 2023 in den Kinos starten. Bisher sind noch so gut wie keine Details über die Handlung der "Barbie"-Verfilmung bekannt. Simu plauderte jedoch aus, dass "Barbie" kein Musical sein wird, aber dass der Film "wild" und "unglaublich einzigartig" sein wird. "Ich wünschte, ich könnte Ihnen zeigen, was wir Tag für Tag tun, denn es ist verrückt", fügte er hinzu.

Anzeige

Getty Images Simu Liu, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Simu Liu, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de