Schauspieler Simu Liu hat sich mit seiner Allison verlobt

Simu Liu (36) hat seiner Freundin Allison Hsu die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt! Wie der Schauspieler selbst am Sonntag auf Instagram verkündet, haben sich er und seine Partnerin verlobt. Romantischer hätte der Antrag kaum sein können: In Paris, der Stadt der Liebe, überreichte der "Shang-Chi"-Star Allison den funkelnden Verlobungsring und teilt intime Fotos des besonderen Moments mit seinen Fans. Zu der emotionalen Bilderreihe schreibt er: "Wir für immer" und setzt dahinter drei Ring-Emojis sowie drei weiße Herz-Emojis.

Die Fans des Paares fluten die Kommentarspalte bereits mit zahlreichen Glückwünschen. "Yay, herzlichen Glückwunsch", "Ich habe darauf gewartet" und "Das ist ein fetter Stein, Bruder", lauten nur drei von zahlreichen Kommentaren. Unter den Gratulanten befinden sich auch bekannte Gesichter. "Ah, Wahnsinn! Liebe Grüße an euch beide", schreibt Florence Pugh (29). Auch "All of Me"-Interpret John Legend (46) gratuliert dem frisch verlobten Paar recht herzlich.

Das Paar wurde erstmals Ende 2022 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen und bestätigte wenig später seine Beziehung. In Interviews zeigte sich Simu immer wieder begeistert von Allison und schwärmte im Gespräch mit People im vergangenen Jahr: "Sie hat mein Leben absolut verändert, ich bin sehr, sehr dankbar, sie zu haben." Im November sprach der "Barbie"-Darsteller offen über das Gefühl, in ihr endlich gefunden zu haben, wonach er immer gesucht hat. "Es ist wie ein Aufatmen", erzählte er damals und beschrieb, wie erleichternd es sei, nach längerer Suche eine Beziehung zu leben, in der er wirklich glücklich ist.

Instagram / allison Simu Liu und Allison Hsu, Mai 2025

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu, August 2024

