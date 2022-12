Schwangere Kayla Itsines strahlt auf Hochzeit von Schwester

Kayla Itsines (31) setzt ihren XXL-Babybauch gekonnt in Szene! Kurz nachdem die Fitness-Influencerin die Verlobung mit ihrem Liebsten Jae bekannt gab, folgten die nächsten freudigen News: Die beiden Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt gab es aber einen anderen Grund zu feiern – am vergangenen Sonntag ging ihre Schwester Leah während einer intimen Zeremonie den Bund der Ehe ein. Auf der Hochzeit strahlte Kayla in einem traumhaften Kleid!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Australierin niedliche Einblicke vom vergangenen Wochenende: Auf einem der Bilder stellt Kayla ihren Babybauch in einem cremefarbenen, rückenfreien Kleid zur Schau, während sie sich an ihren Verlobten schmiegt. Ihren Look machte sie mit einem dezenten Make-up und einem hohen Dutt komplett. Aber auch ihre Tochter Arna konnte sich sehen lassen: In einem weißen Tüllkleid grinst die Kleine in die Kamera.

Die Fans schwärmen vor allem von Kaylas Nachwuchs: "Ihr seid alle wunderschön... aber Arna ist am süßesten und niedlichsten", "Ihr beide, du und Arna, seht unglaublich schön aus! Arna sieht jetzt wie ein großes Mädchen aus [...]. Süß! Ich freue mich auch für deine Schwester" oder "Ihr seht alle so gut und glücklich aus!", schrieben einige User in den Kommentaren.

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Verlobter Jae im Juli 2022

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines' Tochter Arna

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines mit ihrer Tochter im Juli 2022

