Versöhnung? Britney Spears feiert mit Familie Geburtstag!

Haben sie das Kriegsbeil begraben? Zwischen Britney Spears (42) und ihrer Familie herrscht schon seit Längerem ein angespanntes Verhältnis. In ihrer Biografie "The Woman in Me" hatte die Sängerin einige dunkle Familiengeheimnisse enthüllt. Doch mittlerweile scheint sich die "Till the World Ends"-Interpretin ihren Angehörigen immer weiter anzunähern. Nun soll Britney sogar ihren Geburtstag zusammen mit ihrer Mutter Lynne und ihrem Bruder Bryan gefeiert haben!

Am Freitagabend schmiss die Musikerin eine Geburtstagsfeier im Haus ihres Managers. Ein Foto, das TMZ vorliegt, zeigt, wie Britneys Mutter am Samstagmorgen den Veranstaltungsort verlässt, nachdem sie scheinbar dort die Nacht verbracht hatte. Auch ihr Bruder Bryan soll bis spät in die Nacht mit seiner Schwester gefeiert haben. Die Stimmung soll dabei ziemlich ausgelassen gewesen sein. "Zusammen zu sein und ihren Geburtstag zu feiern, war ein wirklich schöner Moment für die Familie", verriet ein Insider gegenüber "People".

Eine, die Britney ebenfalls beglückwünschte, war Paris Hilton (42). Die Hotelerbin widmete ihrer Freundin liebevolle Worte im Netz. "Alles Gute zum Geburtstag. So viele lustige Erinnerungen zusammen. Ich liebe dich so sehr. Ich schicke dir viel Liebe zu deinem besonderen Tag! Bleib strahlend, Schwesterherz", schrieb sie.

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Popstar Britney Spears

Instagram / bryberlynn Bryan Spears

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

