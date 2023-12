Britney Spears wird 42: So süß gratuliert ihr Paris Hilton

Sie schwelgt in Erinnerungen! Schon seit einigen Jahren verbindet Paris Hilton (42) und Britney Spears (42) eine enge Freundschaft. Während Britneys Vormundschaftsprozesses hatte die Hotelerbin ihrer Freundin immer wieder öffentlich den Rücken gestärkt. Für die Hochzeit der Sängerin sagte die Hotelerbin sogar einen Auftritt beim US-Präsidenten Joe Biden (81) ab. Jetzt feiert Britney ihren 42. Geburtstag – und bekommt von Paris süße Glückwünsche!

Auf Instagram teilt Paris eine Reihe von Fotos, die sie und Britney in den 2000er-Jahren zeigen. Auf den Bildern posieren sie für das Blitzlichtgewitter, lachen miteinander und feiern. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag. So viele lustige Erinnerungen zusammen. Ich liebe dich so sehr. Ich schicke dir viel Liebe zu deinem besonderen Tag! Bleib strahlend, Schwesterherz."

Die Follower sind von Paris' Post begeistert. "Ihr habt die kultigste Freundschaft überhaupt", schwärmt ein Fan. Ein weiterer User schreibt: "Die schönsten Mädchen aller Zeiten! Ihr beide seid so ikonisch und ich bin so inspiriert von eurer Schönheit, Freundlichkeit und Kraft. Ich liebe euch so sehr!"

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

