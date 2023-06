Dieses besondere Kleid trägt Carrie in "And Just Like That"!

Das wird ein besonderer Fashion-Moment! Die zweite Staffel von And Just Like That steht in den Startlöchern und die Macher haben sich ein besonderes Highlight für ihre Fans überlegt. Nachdem Carrie Bradshaw im ersten Sex and the City-Film von Mr. Big vor dem Altar stehen gelassen wurde, soll dem Brautkleid von damals im Reboot neues Leben eingehaucht werden. Wie Sarah Jessica Parker (58) gesteht, war dieses Unterfangen allerdings gar nicht so leicht umzusetzen!

Im Gespräch mit People verrät die Carrie Bradshaw-Darstellerin, dass sie das Hochzeitskleid aus dem ersten Film vor Herausforderungen stellte: "Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das Kleid zurückbekommen würden. Es war in London und es auszugraben war kompliziert." Die Schauspielerin gesteht zudem, sich nicht sicher gewesen zu sein, ob sie mehr als zehn Jahre nach dem Film noch in das Designerteil passen würde: "Gott sei Dank hat es gepasst! Es war etwas ganz Besonderes, es für kurze Zeit wieder in unserem Besitz zu haben."

Die neue Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung wird mit Spannung erwartet, seitdem die Information durchgesickert war, dass Kim Cattrall (66) einen Gastauftritt haben wird. In einer kurzen Telefonszene soll sie in ihrer Paraderolle der Samantha zu sehen sein.

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"

Getty Images Sarah Jessica Parker in New York im Juni 2023

Getty Images Der Cast von "Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall

