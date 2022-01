Die Sex and the City-Stars dürften keine Geldsorgen haben! Von 1998 bis 2004 hatte die Serie ein Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen begeistert. Durch die Produktion, die das Leben von vier Frauen in New York beleuchtet, wurden die Hauptdarsteller zu echten Weltstars – und offenbar auch ziemlich reich. Denn jetzt wurde das geschätzte Vermögen von Sarah Jessica Parker (56), Kim Cattrall (65) und Co. bekannt!

Die US-News-Webseite Just Jared enthüllte nun die Netto-Marktwerte der ehemaligen Serien-Stars. Demnach soll die Carrie-Bradshaw-Darstellerin Sarah die wohlhabendste im Cast sein – das Vermögen der US-Amerikanerin wird auf stolze 150 Millionen Dollar, umgerechnet 133 Millionen Euro, geschätzt. Mit deutlichem Abstand dahinter liegt Kim Catrall alias Samantha. Die Blondine darf sich offenbar über einen Kontostand von 40 Millionen Dollar freuen. Kristin Davis (Charlotte York) geschätztes Nettovermögen liegt bei 35 Millionen, Cynthia Nixons (Miranda Hobbes) bei 25 Millionen Dollar.

Doch auch die männlichen Darsteller der Show nagen nicht am Hungertuch. Chris Noth (67), der damals den Mr. Big verkörperte, soll über knapp 16 Millionen Dollar verfügen. Das Netto-Vermögen des kürzlich verstorbenen Willie Garson (✝57) wird auf fünf Millionen Dollar geschätzt – Smith-Darsteller Jason Lewis freut sich hingegen über vier Millionen Dollar.

