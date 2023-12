Mehrere Girls gleichzeitig: Maurice Dziwaks Flirt packt aus!

Jetzt spricht Maurice Dziwaks Flirt Klartext! Der TV-Casanova hatte sich nach seiner Zeit im Sommerhaus von seiner Freundin Ricarda Raatz. Danach stürzte er sich offenbar Hals über Kopf ins Datinggetümmel: Neben intensiven Chats mit der einstigen Love Island-Kandidatin Vanessa (23) und Rendezvous mit einer Frau namens Maria Mentolo wurde er auch händchenhaltend mit einer unbekannten Blondine gesichtet. Gegenüber Promiflash packt Maurice' Flirt Maria jetzt aus!

Maria berichtet gegenüber Promiflash dass sie schon seit Monaten "24/7" Kontakt zu Maurice habe. "Er war immer gut zu mir und hat mich behandelt wie eine Prinzessin, deswegen möchte ich als Mensch nicht schlecht von ihm sprechen. Aber seine Worte und seine Taten waren leider nicht im Einklang, wie ich heute gesehen habe", betont sie und fügt hinzu: "Letzte Woche habe ich seine Eltern kennengelernt und wurde herzlich aufgenommen." Im Moment sei Maria aufgrund der Fotos, auf denen Maurice mit einer anderen Frau zu sehen ist, "sehr enttäuscht."

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte Maurice am Samstag in einem Einkaufszentrum in Oberhausen in weiblicher Begleitung. Auf den Fotos schlendern der ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer und eine unbekannte Blondine durch die Ladenpassage – und dabei halten die beiden auch Händchen.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Promiflash Maurice Dziwak mit einer unbekannten Blondine, 2023

