Schon wieder eine Neue: Datet Maurice Dziwak diese Blondine?

Maurice Dziwak nahm in diesem Jahr an Das Sommerhaus der Stars teil. Ziemlich verbissen wollte er zusammen mit seiner damaligen Partnerin Ricarda Raatz den Sieg einheimsen. Doch weder den Gewinn noch seine Partnerin nahm er letztendlich mit nach Hause. Mittlerweile hat er sich aber wohl von dieser Pleite erholt – denn das Reality-TV-Sternchen vergnügt sich zurzeit mit Frauen. Und offenbar hat Maurice schon wieder eine neue Flamme am Start!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte das Paar am Wochenende im beliebten Einkaufszentrum in Oberhausen. Ziemlich vertraut und innig genoss Maurice mit der unbekannten Blondine eine Shopping-Tour durchs Centro. Neben ein paar kleinen Zärtlichkeiten hielten die zwei an diesem Tag aber auch für alle sichtbar verliebt Händchen.

Dass der 25-Jährige nach der Trennung von Ricarda kein Kind von Traurigkeit ist, machte er erst vor wenigen Tagen deutlich. Im Netz veröffentlichte Maurice nämlich ein paar Schnappschüsse von einem Restaurantbesuch. Dazu schrieb er die Hashtags #love, #loveislove, #loveyou und #datenight. Mit wem genau er dort war, ließ er aber offen. Jedoch teilte eine Frau namens Maria Mentolo beinahe identische Bilder zur gleichen Zeit – doch diese Dame ist brünett.

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Promiflash Maurice Dziwak mit einer unbekannten Frau

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

