Angelina Jolie verrät: Kinder sind ihre "engsten Freunde"

Offene Worte von Angelina Jolie (48). Als gefeierte Schauspielerin steht die US-Amerikanerin schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Millionen von Fans lieben die brünette Schönheit für ihre Rollen in Filmen wie "Lara Croft" oder "Nur noch 60 Sekunden". Doch trotz des Ruhms führt die Regisseurin ein sehr isoliertes Leben. Jetzt verrät Angelina, dass ihre sechs Kinder diejenigen sind, die ihr am nächsten stehen.

"Ich habe nicht wirklich ein soziales Leben", gesteht sie im Interview mit WSJ. Dafür stehe die "Maleficent"-Darstellerin ihren Sprösslingen umso näher. "Sie sind die Menschen, die mir und meinem Leben am nächsten sind, und sie sind meine engen Freunde", schwärmt sie. "Wir sind sieben sehr unterschiedliche Menschen, das ist unsere Stärke", führt die Produzentin fort. Sie und ihre Kinder seien durch das gemeinsame Verarbeiten von Erlebnissen eng zusammengerückt. "Wir mussten heilen. Es gibt Dinge, von denen wir heilen mussten", erklärt Angelina. Wovon genau die Heilung ausging, verrät sie jedoch nicht.

Erst kürzlich schoss Sohn Pax (20) öffentlich gegen seinen Vater und Angelinas Ex-Mann Brad Pitt (59). "Alles Gute zum Vatertag an dieses Weltklasse-Arschloch! Du beweist immer wieder aufs Neue, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist", wetterte er gegen den Schauspieler im Netz.

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

