"The Voice"-Siegerin Malou geht mit Kaulitz-Twins auf Tour!

Malou Lovis Kreyelkamp wird eine große Ehre zuteil! Die 24-Jährige hat sich im großen Finale von The Voice of Germany gegen ihre vier Konkurrenten durchgesetzt und gewonnen. Mit ihrem Song "Glacier Rivers" sowie einer Performance an der Seite von James Blunt (49) konnte sie die Zuschauer von sich überzeugen. Ihre Coaches Bill (34) und Tom Kaulitz (34) sind mächtig stolz, dass sie das geschafft hat. Sie haben Malou sogar angeboten, mit ihnen auf Tour zu gehen!

Noch bevor Melissa Khalaj (34) und Thore Schölermann (39) in der Liveshow verkündeten, wer die diesjährige Staffel der Castingshow gewinnt, sagte Bill: "Wir wollten eigentlich Malou fragen, ob sie mit uns auf Tour geht?" Das ließ sie sich nicht zweimal sagen! Die Kölnerin strahlte bis über beide Ohren und umarmte die Jungs. Wenige Minuten später wurde sie zur Siegerin gekürt.

Vor dem Finale war Malou ziemlich nervös. "Ich freue mich erstmal richtig krass, dass ich im Finale bin und es ist natürlich alles komplett aufregend, aber ich glaube, ich realisiere das wahrscheinlich erst, wenn das vorbei ist", hatte sie im Promiflash-Interview erzählt.

Anzeige

ProSieben / SAT.1 // Claudius Pflug Malou, "The Voice of Germany"-Siegerin 2023

Anzeige

Steinbrenner, Marco Bill und Tom Kaulitz mit ihrer 1Live Krone, November 2023

Anzeige

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Malou Lovis Kreyelkamp bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de